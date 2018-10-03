Анастасия Квитко в Instagram показала фото в откровенном купальнике

Накануне в социальной сети «Русской Кардашьян» появился снимок, на котором модель позирует на фоне отеля, сидя на пляжном кресле в закрытом купальнике с откровенным декольте и овальным вырезом на животе. При этом грудь модели наполовину открыта, а также она демонстрирует свои стройные длинные ноги.За короткое время публикация набрала более 100 тысяч «лайков». Также подписчики не скупились на комплименты, расхваливая в комментариях прелестные формы Анастасии Квитко.