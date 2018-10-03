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Анастасия Квитко в Instagram показала фото в откровенном купальнике

Анастасия Квитко на своей странице в Instagram опубликовала очередную откровенную фотографию. На этот раз звезда предстала в розовом купальнике, который едва ли скрывает её пышные прелести.
Анастасия Квитко в Instagram показала фото в откровенном купальнике

Накануне в социальной сети «Русской Кардашьян» появился снимок, на котором модель позирует на фоне отеля, сидя на пляжном кресле в закрытом купальнике с откровенным декольте и овальным вырезом на животе. При этом грудь модели наполовину открыта, а также она демонстрирует свои стройные длинные ноги.

За короткое время публикация набрала более 100 тысяч «лайков». Также подписчики не скупились на комплименты, расхваливая в комментариях прелестные формы Анастасии Квитко.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:31

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