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Децл наглядно продемонстрировал проблемы с крышей

Рэп-исполнитель Децл наглядно продемонстрировал в соцсети Facebook проблемы с крышей, которые нарушают его спокойствие в собственной квартире уже не один год. Музыкант запечатлел на видео, как с потолка по проводке льётся вода.
Децл наглядно продемонстрировал проблемы с крышей

Децл снабдил кадры гневным постом, пожаловавшись на сотрудников коммунальной службы, закреплённых за его домом. Из-за наглядно продемонстрированных неприятностей рэпер уже седьмой год не может сделать полноценный ремонт.

Крыша многоэтажки, в которой живёт музыкант, толком не ремонтируется. Коммунальщиками лишь создается видимость работы, заявил Децл. Он также отметил, что расположенное в Москве здание изношено на 80 %, тогда как коммунальные службы данную цифру существенно занижают.


 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:12

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