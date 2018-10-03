Децл наглядно продемонстрировал проблемы с крышей
Рэп-исполнитель Децл наглядно продемонстрировал в соцсети Facebook проблемы с крышей, которые нарушают его спокойствие в собственной квартире уже не один год. Музыкант запечатлел на видео, как с потолка по проводке льётся вода.
Децл снабдил кадры гневным постом, пожаловавшись на сотрудников коммунальной службы, закреплённых за его домом. Из-за наглядно продемонстрированных неприятностей рэпер уже седьмой год не может сделать полноценный ремонт.
Крыша многоэтажки, в которой живёт музыкант, толком не ремонтируется. Коммунальщиками лишь создается видимость работы, заявил Децл. Он также отметил, что расположенное в Москве здание изношено на 80 %, тогда как коммунальные службы данную цифру существенно занижают.
Децл снабдил кадры гневным постом, пожаловавшись на сотрудников коммунальной службы, закреплённых за его домом. Из-за наглядно продемонстрированных неприятностей рэпер уже седьмой год не может сделать полноценный ремонт.
Крыша многоэтажки, в которой живёт музыкант, толком не ремонтируется. Коммунальщиками лишь создается видимость работы, заявил Децл. Он также отметил, что расположенное в Москве здание изношено на 80 %, тогда как коммунальные службы данную цифру существенно занижают.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:12