«АвтоВАЗ» вводит дополнительную смену для производства линейки LADA Granta

В усиленном темпе для производства LADA Granta будут трудиться конвейеры Волжского автозавода. Сотрудники предприятия вынуждены будут работать в будние дни сверхурочно. «АвтоВАЗ» допсмены запускает не только на линии версии LADA Granta, ведь на своих мощностях выпускает также авто от Datsun. Сотрудники линии Granta в будние на сменах начнут проводить на более чем час дольше. «Переработки» фирмы оплачиваются в двойном размере.Реализации обновленной Granta началась в РФ 1 сентября. Седан LADA Granta с «Х-фейсом» расценивается от 420 тысяч рублей. За хэтчбек либо лифтбек придется отдать от 437 тысяч. Универсал обойдется от 447 тысяч рублей.