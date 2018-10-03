«Ужасы на Хэллоуин» в Overwatch начнутся 9 октября

Overwatch – это многопользовательская командная игра, на разных режимах, где каждый герой славится своей неповторимой уникальностью.Подробности игры пока не раскрыты, но поклонники с нетерпением ждут захватывающих моментов. Точно известно, что будут переделаны некоторые карты под стиль праздника Хэллоуин. Производитель обещает смену костюмов, анимаций, победных фраз и многое другое, что делается в честь праздника ужасов. Blizzard планирует скоро провести презентацию.