«Ужасы на Хэллоуин» в Overwatch начнутся 9 октября
Компания Blizzard опубликовала тизер на крупное игровое событие «Ужасы на Хэллоуин 2018». Пройдет оно в период с 9 по 31 октября.
Overwatch – это многопользовательская командная игра, на разных режимах, где каждый герой славится своей неповторимой уникальностью.
Подробности игры пока не раскрыты, но поклонники с нетерпением ждут захватывающих моментов. Точно известно, что будут переделаны некоторые карты под стиль праздника Хэллоуин. Производитель обещает смену костюмов, анимаций, победных фраз и многое другое, что делается в честь праздника ужасов. Blizzard планирует скоро провести презентацию.
Overwatch – это многопользовательская командная игра, на разных режимах, где каждый герой славится своей неповторимой уникальностью.
Подробности игры пока не раскрыты, но поклонники с нетерпением ждут захватывающих моментов. Точно известно, что будут переделаны некоторые карты под стиль праздника Хэллоуин. Производитель обещает смену костюмов, анимаций, победных фраз и многое другое, что делается в честь праздника ужасов. Blizzard планирует скоро провести презентацию.
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 00:00