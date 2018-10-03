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«Ужасы на Хэллоуин» в Overwatch начнутся 9 октября

Компания Blizzard опубликовала тизер на крупное игровое событие «Ужасы на Хэллоуин 2018». Пройдет оно в период с 9 по 31 октября.
«Ужасы на Хэллоуин» в Overwatch начнутся 9 октября

Overwatch – это многопользовательская командная игра, на разных режимах, где каждый герой славится своей неповторимой уникальностью.

Подробности игры пока не раскрыты, но поклонники с нетерпением ждут захватывающих моментов. Точно известно, что будут переделаны некоторые карты под стиль праздника Хэллоуин. Производитель обещает смену костюмов, анимаций, победных фраз и многое другое, что делается в честь праздника ужасов. Blizzard планирует скоро провести презентацию.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 00:00

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