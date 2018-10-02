В России запущена программа лизинга Samsung Forward по обмену смартфонов
С октября на просторах России активна программа лизинга, получившая название Samsung Forward. Она жителям РФ предлагает осуществить обмен прежних моделей смартфонов на новые. В акции участие принимают флагманы Galaxy Note 9, S9 и S9+.
Пока лизинговая программа охватывает всего несколько городов, в том числе Москву. Покупателю, воспользовавшемуся преимуществами Samsung Forward, стоимость смартфона разбивается на ежемесячные платежи, а уже по истечении года или ранее он получит возможность поменять устаревшую модель на более современную, доплатив за это всего 3,9 тысячи рублей.
Для базовой модификации Galaxy S9 размер ежемесячного отчисления определён в 3,8 тысячи рублей, для наиболее дорогостоящего варианта Galaxy Note 9 – в 4,9 тысячи.
Пока лизинговая программа охватывает всего несколько городов, в том числе Москву. Покупателю, воспользовавшемуся преимуществами Samsung Forward, стоимость смартфона разбивается на ежемесячные платежи, а уже по истечении года или ранее он получит возможность поменять устаревшую модель на более современную, доплатив за это всего 3,9 тысячи рублей.
Для базовой модификации Galaxy S9 размер ежемесячного отчисления определён в 3,8 тысячи рублей, для наиболее дорогостоящего варианта Galaxy Note 9 – в 4,9 тысячи.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:45