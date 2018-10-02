В России запущена программа лизинга Samsung Forward по обмену смартфонов

Пока лизинговая программа охватывает всего несколько городов, в том числе Москву. Покупателю, воспользовавшемуся преимуществами Samsung Forward, стоимость смартфона разбивается на ежемесячные платежи, а уже по истечении года или ранее он получит возможность поменять устаревшую модель на более современную, доплатив за это всего 3,9 тысячи рублей.Для базовой модификации Galaxy S9 размер ежемесячного отчисления определён в 3,8 тысячи рублей, для наиболее дорогостоящего варианта Galaxy Note 9 – в 4,9 тысячи.