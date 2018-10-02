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Porsche 911 Speedster Concept выпустят в количестве 1 948 единиц

Представители компании Porsche еще летом явили миру концепт Porsche 911 Speedster Concept, который создали в честь семидесятилетия бренда. Выпустят всего 1 948 спидстеров, что отвечает 1948 году, когда зарегистрировали первую версию Porsche 356 "No 1" Roadster.
Porsche 911 Speedster Concept выпустят в количестве 1 948 единиц

В рамках Парижского автосалона представили вторую вариацию Porsche 911 Speedster, по всей видимости, являющуюся более приближённой к серийной. Отличием от предшественника является красная расцветка кузова, светодиодные фары другого дизайна и диски на 21 дюйм с надёжным центральным креплением. Кузов авто имеет от версии 911 Carrera 4 Cabriolet, как и крылья, а еще капот и заднюю крышку, созданные с использованием углеродного волокна. Крыша у новинки съёмная, прикрепляется она вручную посредством защёлок.

Силовой агрегат у серийных спидстеров должен остаться, как и у концепта. Речь идёт об "атмосфернике" объемом 4.0 литра на 500 л.с. Он работает на пару с шестиступенчатой "механикой". Мотор одолжили у купе версии Porsche 911 GT3. Авто разгоняется до 100 км/ч за 3,9 сек. Максимальная же скорость машины достигает 316 км/ч. Спидстеры Porsche 911 Speedster начнут производить в 2019 году.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:33

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