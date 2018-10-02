Суд Сингапура обвинил гражданку РФ в нападении на сотрудника полиции

Случай произошёл 27 мая 2017 года, когда россиянка и её супруг, являющийся гражданином Австралии, решили провести время в одном из ночных клубов Сингапура, пребывая в сильном алкогольном опьянении. Перед закрытием заведения между возлюбленными произошла ссора, мужчина в гневе замахнулся на свою спутницу, однако ему помешал сотрудник клуба, которого он трижды ударил в лицо. На место происшествия прибыла полиция и арестовала дебошира, одна из сотрудниц патруля пыталась успокоить россиянку, но получила ладошкой по щеке.За отказ подчиняться полиции девушке грозит лишение свободы сроком до четырёх лет и штраф. Суд Сингапура супругам вынесет приговор 1 ноября текущего года.