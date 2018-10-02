Жители Калужской области спрятали украденную водку и забыли о ней

Трое приятелей отмечали приезд друга. Когда спиртное закончилась, один из них вспомнил, что недалеко в соседнем сарае он видел много ящиков с водкой. Все трое дружно отправились в указанное место. Обнаружив, что замка на двери постройки не было, они «позаимствовали» шесть ящиков водки и спрятали её в лесу.Прибывшие по заявлению пострадавшего полицейские выявили виновников кражи, а вот возместить ущерб не смогли. Украденные ящики со спиртным трое приятелей вместе с сотрудниками МВД так и не сумели найти. Оказалось, что в том состоянии алкогольного опьянения, в котором находились подследственные, невозможно вспомнить, где находится пропажа.