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Жители Калужской области спрятали украденную водку и забыли о ней

Жители Калужской области украли ящики с водкой и спрятали их в лесу. Тайник оказался довольно надёжным, его до сих пор не нашли. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Жители Калужской области спрятали украденную водку и забыли о ней

Трое приятелей отмечали приезд друга. Когда спиртное закончилась, один из них вспомнил, что недалеко в соседнем сарае он видел много ящиков с водкой. Все трое дружно отправились в указанное место. Обнаружив, что замка на двери постройки не было, они «позаимствовали» шесть ящиков водки и спрятали её в лесу.

Прибывшие по заявлению пострадавшего полицейские выявили виновников кражи, а вот возместить ущерб не смогли. Украденные ящики со спиртным трое приятелей вместе с сотрудниками МВД так и не сумели найти. Оказалось, что в том состоянии алкогольного опьянения, в котором находились подследственные, невозможно вспомнить, где находится пропажа.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:56

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