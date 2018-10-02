Жители Калужской области спрятали украденную водку и забыли о ней
Жители Калужской области украли ящики с водкой и спрятали их в лесу. Тайник оказался довольно надёжным, его до сих пор не нашли. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Трое приятелей отмечали приезд друга. Когда спиртное закончилась, один из них вспомнил, что недалеко в соседнем сарае он видел много ящиков с водкой. Все трое дружно отправились в указанное место. Обнаружив, что замка на двери постройки не было, они «позаимствовали» шесть ящиков водки и спрятали её в лесу.
Прибывшие по заявлению пострадавшего полицейские выявили виновников кражи, а вот возместить ущерб не смогли. Украденные ящики со спиртным трое приятелей вместе с сотрудниками МВД так и не сумели найти. Оказалось, что в том состоянии алкогольного опьянения, в котором находились подследственные, невозможно вспомнить, где находится пропажа.
Трое приятелей отмечали приезд друга. Когда спиртное закончилась, один из них вспомнил, что недалеко в соседнем сарае он видел много ящиков с водкой. Все трое дружно отправились в указанное место. Обнаружив, что замка на двери постройки не было, они «позаимствовали» шесть ящиков водки и спрятали её в лесу.
Прибывшие по заявлению пострадавшего полицейские выявили виновников кражи, а вот возместить ущерб не смогли. Украденные ящики со спиртным трое приятелей вместе с сотрудниками МВД так и не сумели найти. Оказалось, что в том состоянии алкогольного опьянения, в котором находились подследственные, невозможно вспомнить, где находится пропажа.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:56