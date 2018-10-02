Беременную Регину Тодоренко упрекнули за танцы на каблуках

Некоторые комментаторы отметили, что каблуки и повышенная активность могут оказаться вредными на солидном сроке беременности. Хотя сама ведущая заявила, что чувствует себя прекрасно. Кроме того, доктор рекомендовал ей чаще получать удовольствие, ведь это положительно отражается на здоровье будущего ребенка.Слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут первенца, появились в начале лета. Через некоторое время телеведущая пришла на передачу «Вечерний Ургант» в белом облегающем платье, которое подчеркивало округлившийся живот. Свадьбу молодые люди решили сыграть после рождения ребенка, Регина Тодоренко планирует собрать всех родственников и друзей в Греции или Италии.