Беременную Регину Тодоренко упрекнули за танцы на каблуках
Поклонники Регины Тодоренко были взбудоражены танцами телеведущей на последнем сроке беременности. На странице в Instagram она обнародовала видео, в котором зажигательно танцевала на сцене, будучи в облегающем платье и стильных босоножках.
Некоторые комментаторы отметили, что каблуки и повышенная активность могут оказаться вредными на солидном сроке беременности. Хотя сама ведущая заявила, что чувствует себя прекрасно. Кроме того, доктор рекомендовал ей чаще получать удовольствие, ведь это положительно отражается на здоровье будущего ребенка.
Слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут первенца, появились в начале лета. Через некоторое время телеведущая пришла на передачу «Вечерний Ургант» в белом облегающем платье, которое подчеркивало округлившийся живот. Свадьбу молодые люди решили сыграть после рождения ребенка, Регина Тодоренко планирует собрать всех родственников и друзей в Греции или Италии.
Некоторые комментаторы отметили, что каблуки и повышенная активность могут оказаться вредными на солидном сроке беременности. Хотя сама ведущая заявила, что чувствует себя прекрасно. Кроме того, доктор рекомендовал ей чаще получать удовольствие, ведь это положительно отражается на здоровье будущего ребенка.
Слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут первенца, появились в начале лета. Через некоторое время телеведущая пришла на передачу «Вечерний Ургант» в белом облегающем платье, которое подчеркивало округлившийся живот. Свадьбу молодые люди решили сыграть после рождения ребенка, Регина Тодоренко планирует собрать всех родственников и друзей в Греции или Италии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@prtshow : сегодня было по-разному 😂🙈 Немного разошлась Регина Петровна. Ну, сейчас хочется себе позволять всё) как говорит врач: «Вы должны получать удовольствие, ведь эти эмоции передаются с каждым вдохом, в каждой клеточке» В эту Пятницу выйдет огненное шоу #пятницасрегиной На моем #youtube(заходите по ссылке в био) #регинатодоренко #регинапутешественница #reginatodorenko
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 19:05