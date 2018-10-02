Ученые установили главную причину смерти мужчин в России

Ранее считалось, что продолжительность жизни зависит от показателя ВВП и индекса развития страны. Однако сравнив по этим показателям Казахстан и Албанию, ученые установили, что албанцы в среднем живут более 76 лет, а казахи — приблизительно 67,5 лет, хотя ВВП второй страны намного выше.Затем выяснилось, что в Казахстане мужское население имеет пристрастие к крепким спиртным напиткам. Аналогичная ситуация наблюдается в России, Беларуси, Украине, Латвии и других прибалтийских странах. Но ученые вместе с этим отмечают, что средняя продолжительность жизни россиян за последние полвека существенно выросла.