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Ученые установили главную причину смерти мужчин в России

Специалисты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) назвали главную причину смерти мужчин в России. Оказалось, что решающим фактором низкой продолжительности жизни не только в РФ, но и в ряде стран СНГ и Восточной Европы, стало чрезмерное употребление крепкого алкоголя.
Ученые установили главную причину смерти мужчин в России

Ранее считалось, что продолжительность жизни зависит от показателя ВВП и индекса развития страны. Однако сравнив по этим показателям Казахстан и Албанию, ученые установили, что албанцы в среднем живут более 76 лет, а казахи — приблизительно 67,5 лет, хотя ВВП второй страны намного выше.

Затем выяснилось, что в Казахстане мужское население имеет пристрастие к крепким спиртным напиткам. Аналогичная ситуация наблюдается в России, Беларуси, Украине, Латвии и других прибалтийских странах. Но ученые вместе с этим отмечают, что средняя продолжительность жизни россиян за последние полвека существенно выросла.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 18:03

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