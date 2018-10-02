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Оксана Ряска мечтает сразиться с Ольгой Бузовой в кулинарном поединке

Несколько дней назад участницу телепроекта «Дом-2» Оксану Ряску изъявил желание забрать богатый музыкант Андрей Ковалев. Девушка согласилась уйти к нему, однако позже вернулась обратно, заявив, что мужчина оказался обычным «хайпожером» и на самом деле она ему не нужна.
Оксана Ряска мечтает сразиться с Ольгой Бузовой в кулинарном поединке

В минувшую субботу Оксана была номинирована на уход, но ее спас «иммунитет». И так как в ближайшую неделю ее участию на реалити-шоу ничего пока не грозит, она решила направить все свои силы на креатив и общественную деятельность. К примеру, Ряска призналась, что мечтает о собственном кулинарном шоу. Она очень любит готовить и увлекается кулинарией уже очень давно, а потому знает множество блюд различных стран мира.

Своим богатым личным опытом участница телестройки готова поделиться с телезрителями, причем не в рамках «Дома-2», а в своем собственном шоу, которое могло бы выходить на канале ТНТ. Она так размечталась, что уже даже придумала, как бы оно называлось – «Кулинарные поединки от Ряски», а также решила, кто станет гостем дебютного выпуска.

«Оля Бузова! Я бы с ней вместе приготовила окрошку, я против Бузовой, кто из нас лучше приготовит это блюдо. Это было бы очень интересно», - заявила Оксана.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:13

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