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Французского президента Макрона осудили за снимки с полуголыми темнокожими мужчинами

Общественность осудила французского госглаву Эмманюэля Макрона за фривольные снимки с полуголыми темнокожими мужчинами. Президент на днях вместе с супругой посетил пострадавший годом ранее от урагана «Ирма» остров Сен-Марте, расположенный в Карибском море.
Французского президента Макрона осудили за снимки с полуголыми темнокожими мужчинами

На фотокадрах, которые стали появляться в различных соцсетях, Эмманюэль Макрон запечатлён в компании полуголых темнокожих молодых мужчин, причём на одних кадрах они прикасаются к груди президента, на других – показывают в объективы фотокамер неприличные жесты.
Французского президента Макрона осудили за снимки с полуголыми темнокожими мужчинами

Общественность напомнила французскому лидеру эпизод, когда тот сделал замечание школьнику, обратившемуся к нему не со словами «господин президент», а попросту «Ману». Тогда Макрон отчитал подростка за фамильярное обращение к нему, а теперь позволяет подобные «вольности» полуголым парням.

Одни критики назвали шокировавшие их снимки пошлыми, другие отметили, что президент Франции достиг дна.


 
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Политика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:21

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