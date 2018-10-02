СК опубликовал в Сети видео с места крушения вертолета в Иркутской области
Следственный комитет опубликовал на просторах Сети видеоролик в момент крушения вертолета Robinson. Катастрофа произошла в Иркутской области 1 октября.
Стоит напомнить, что вертолет столкнулся с линией электропередачи, после чего рухнул в реку Витим. Утром 2 октября спасатели извлекли тела двоих погибших.
По факту падения Robinson возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна, повлекшего гибель 2-х и более лиц".
Стоит напомнить, что вертолет столкнулся с линией электропередачи, после чего рухнул в реку Витим. Утром 2 октября спасатели извлекли тела двоих погибших.
По факту падения Robinson возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна, повлекшего гибель 2-х и более лиц".
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:40