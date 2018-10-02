Умер легендарный артист Роман Карцев

Роман Карцев (Кац) родился в Одессе 20 мая 1939 года, в семье артиста разговаривали на языке идиш. До войны он жил в Тирасполе, а во время ВОВ с матерью и братом Карцев находился в Омске в эвакуации. После того, как отца демобилизовали, вся семья снова вернулась в Одессу. В Ленинград артист переехал 1961 году, спустя какое-то время его приняли на службу в Театр миниатюр Аркадия Райкина, а в 1972 году окончил заочное отделение актёрского факультета в ГИТИСе.С 1975 года Роман Карцев снимался в кино, обычно он играл эпизодические острохарактерные роли. Неоднократно артист бывал на гастролях в Израиле, последний раз в эту страну он выезжал в ноябре 2016 года.