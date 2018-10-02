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Хейтеры затравили Ольгу Бузову за футболку со своим изображением

Недоброжелатели «заклевали» прославленную ведущую скандально-известного телепроекта «Дом-2» и начинающую певицу Ольгу Бузову за футболку со своим портретом. Не секрет, что телезнаменитость очень любит носить одежду со своим изображением.

Огромнейшее количество злопыхателей «растерзали» многими любимую восходящую исполнительницу Ольгу Бузову за одежду, на которой изображено лицо артистки.

Хейтеры затравили Ольгу Бузову за футболку со своим изображением

Дело в том, что несколько часов назад знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram в сториз несколько новых фотографий, которые в пух и прах разнесли многие интернет-пользователи.

Один за другим, злопыхатели теледивы принялись заявлять, что Ольга Бузова в последнее время начала переигрывать и стала чрезмерно самовлюбленной. По словам хейтеров, как раз нарциссизм телеведущей телепроекта «Дом-2» и объясняет ее стремление печатать свои фотографии на одежде, которую потом сама же и носит.

«Фууу! Бузова, какая же ты лживая и лицемерная! И как только у тебя получилось собрать почти 14 миллионов подписчиков?! Мерзкая!», «Это же надо как себя любить, чтобы свое изображение на одежде печатать, а потом ее повсюду носить и во всеуслышание рекламировать?! Явно нарциссизмом Бузова заболела!», «Вообще с ума сошла? Свои фотографии на одежде печатать! Ты, я так понимаю, сама себе и за фанатку!» - продолжают активно писать недоброжелатели Ольги Бузовой в Сети.


Хейтеры затравили Ольгу Бузову за футболку со своим изображением

Следует отметить, что не остались в стороне и преданные поклонники поющей телеведущей, которые принялись заступаться за свою любимицу, заявляя, что Бузова правильно делает, публикуя свои фотографии на футболках, ведь может с легкостью «переплюнуть» любую звезду российского шоу-бизнеса по количеству верных фанатов.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:35

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