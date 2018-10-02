Хейтеры затравили Ольгу Бузову за футболку со своим изображением

«Фууу! Бузова, какая же ты лживая и лицемерная! И как только у тебя получилось собрать почти 14 миллионов подписчиков?! Мерзкая!», «Это же надо как себя любить, чтобы свое изображение на одежде печатать, а потом ее повсюду носить и во всеуслышание рекламировать?! Явно нарциссизмом Бузова заболела!», «Вообще с ума сошла? Свои фотографии на одежде печатать! Ты, я так понимаю, сама себе и за фанатку!» - продолжают активно писать недоброжелатели Ольги Бузовой в Сети.

Огромнейшее количество злопыхателей «растерзали» многими любимую восходящую исполнительницу Ольгу Бузову за одежду, на которой изображено лицо артистки.Дело в том, что несколько часов назад знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram в сториз несколько новых фотографий, которые в пух и прах разнесли многие интернет-пользователи.Один за другим, злопыхатели теледивы принялись заявлять, что Ольга Бузова в последнее время начала переигрывать и стала чрезмерно самовлюбленной. По словам хейтеров, как раз нарциссизм телеведущей телепроекта «Дом-2» и объясняет ее стремление печатать свои фотографии на одежде, которую потом сама же и носит.Следует отметить, что не остались в стороне и преданные поклонники поющей телеведущей, которые принялись заступаться за свою любимицу, заявляя, что Бузова правильно делает, публикуя свои фотографии на футболках, ведь может с легкостью «переплюнуть» любую звезду российского шоу-бизнеса по количеству верных фанатов.