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Обнародованы рендеры южнокорейского флагмана Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 появился на новых рендерах, которые демонстрируют несколько вариантов дизайна современного смартфона. Девайс должны анонсировать в следующем году в рамках выставки Mobile World Congress. Начало продаж запланировали на 15 марта.
Обнародованы рендеры южнокорейского флагмана Samsung Galaxy S10

Взяв за основу утечки, а также слухи о южнокорейском флагмане, дизайнеры DBS Designing создали рендеры версии Samsung Galaxy S10. Вначале выйдут 3 версии Galaxy S10. Немного позже на рынок выпустят Galaxy S10 Max, Galaxy S10 Plus. Версия Galaxy S10 с AMOLED-дисплеем на 6,2 дюйма получила ЗУ на 6/8 ГБ, а также ПЗУ на 128 ГБ. Устройство оценили в $1100. Стандартная версия дешевле на $100, однако, оборудована 5,8-дюймовым экраном с закругленными краями. Обе вариации наделили системой трехмерного распознавания лица, сдвоенной и тройной камерами, дактилоскопическим подэкранным сканером, а также 5G-модемом.

Версию Galaxy S10R можно купить за $750. Модель оснащается 4G-модемом, дактилоскопическим сканером, 5,8-дюймовым экраном с широкими краями.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:40

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