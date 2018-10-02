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Специалисты: Потребление воды в большом количестве избавит от цистита

Американские специалисты в результате исследования пришли к выводам, что женщины, употребляющие большое количество воды, практически не страдают циститом. Также выяснилось, что потребление жидкости влияет на устойчивость организма к антибиотикам.
Специалисты: Потребление воды в большом количестве избавит от цистита

Во время исследования эксперты установили, что женщины, выпивающие от 1,5 литра воды ежедневно, в 48 процентах случаев меньше испытывают повторные инфекции мочевого пузыря. Медики считают, что потребление необходимого количества воды способствует уменьшению бактериального фона, что ограничивает способность патогенных организмов прикрепляться к стенкам мочевого пузыря.

Также это касается и других заболеваний, связанных с мочевыводящей системой, которые требуют лечения антибиотиками. Употребление необходимого количества воды уменьшает потребность в использовании данных препаратов, что помогает контролировать устойчивость организма к этим лекарственным средствам.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:31

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