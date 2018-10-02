«Было обидно до слез»: Виктория Боня раскрыла свое детское прозвище

«Ну вот и все, пару часов на солнце и я снова шоколадка. В детстве меня дразнили, что я черная как цыганка, было обидно прям до слез! А сейчас я так рада, что за пару часов можно загореть» — написала Виктория Боня под фотографией в купальнике.

«Виктория, вы не одна такая! Меня в школе тоже всегда обзывали, но я смогла пережить это и сейчас даже не обижаюсь ни на кого», «Как можно было такую красивую девушку, как Вы, обзывать? Вообще не понимаю..», «Вик, вы очень красивая! Я наоборот все детство мечтала быть цыганкой, чтобы у меня тоже был такой же загар. Помню даже переодевалась постоянно в них» - продолжают активно писать фанаты Бони в Сети.

Кто бы мог подумать, что уверенная в себе 38-летняя телезнаменитость в детстве была невероятно ранимой и впечатлительной девочкой, очень сильно переживавшей из-за обидных прозвищ, которые давали ей сверстники.Многие верные фанаты Виктории Бони были просто-таки уверены в том, что у их любимицы совершенно нет комплексов. Тем не менее, экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» призналась, что в детстве ее очень часто дразнили ровесники, которые постоянно придумывали ей обидные клички.В одном из недавнишних интервью Виктория Боня рассказала о том, что в школе, из-за полных губ, ее все называли «губошлепкой». Несколько часов назад 38-летняя знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором вспомнила еще одно свое обидное прозвище.Стоит отметить, что преданные фанаты бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» поспешили поддержать свою любимицу и принялись просто-таки засыпать Викторию утешительными комментариями.