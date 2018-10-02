Учёные будут лечить рак молочной железы блокировкой стресс-протектора

Своим исследованием специалисты показали, что как минимум один внеклеточный белок TNFa, который именуется фактором некроза опухоли, используется в манипуляциях рака молочной железы. В первую очередь, он активизирует A20, усиливающий HSP70, который способствует защите злокачественных клеток от TNF-апоптоза. Учитывая это, учёные предложили для борьбы с патологией «ударять» по стресс-протектору.В научных опытах, проводимых над лабораторными животными, исследователи убедились в том, что TNFa запускает иммунный механизм, подавляющий цитокины, которые негативно воздействуют на захватчика. Следовательно, для таких аутоиммунных болезней, как ревматоидный артрит или волчанка, при которых организм атакуется иммунной системой, в базовой методике лечения должны применяться блокаторы TNF.