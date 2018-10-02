В декабре выйдет детская версия фильма «Дэдпул 2»

В «Дэдпул 2» коренным образом изменится система повествования. Все будет выглядеть так, будто главный герой пересказывает зрителям сказку. Такой прием позволит пропустить наиболее жестокие сцены. Выпустив версию «Дэдпула» с вырезанными сценами? компания Walt Disney может оценить реакцию аудитории на проекты с разным возрастным цензом.Премьера «Дэдпула 2» состоялась в мае 2018 года. В съемках фильма приняли участие Джош Бролин, Морена Баккарин, Зази Битц и многие другие актеры. После покупки компании 20th Century Fox студией Walt Disney судьба звезд и их дальнейшие перспективы участия в киновселенной Marvel остаются неизвестными.