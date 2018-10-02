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В декабре выйдет детская версия фильма «Дэдпул 2»

Релиз детской версии фильма «Дэдпул 2» с возрастным рейтингом PG-13 состоится 21 декабря 2018 года. Исполнитель главной роли Райан Рейнольдс рассказал, в чем заключается отличие оригинальной версии фильма от редактированного варианта.
В декабре выйдет детская версия фильма «Дэдпул 2»

В «Дэдпул 2» коренным образом изменится система повествования. Все будет выглядеть так, будто главный герой пересказывает зрителям сказку. Такой прием позволит пропустить наиболее жестокие сцены. Выпустив версию «Дэдпула» с вырезанными сценами? компания Walt Disney может оценить реакцию аудитории на проекты с разным возрастным цензом.

Премьера «Дэдпула 2» состоялась в мае 2018 года. В съемках фильма приняли участие Джош Бролин, Морена Баккарин, Зази Битц и многие другие актеры. После покупки компании 20th Century Fox студией Walt Disney судьба звезд и их дальнейшие перспективы участия в киновселенной Marvel остаются неизвестными.


 
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Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:15

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