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Лариса Гузеева борется за жизнь мамы

Лариса Гузеева, вместе со своими близкими и родными ухаживает за матерью в больнице. Поклонники молятся за скорейшее выздоровление Альбины Гузеевой и желают долгих лет жизни.
Лариса Гузеева борется за жизнь мамы

86-летняя мама актрисы находится в тяжёлом состоянии. От неё не отходят родственники и сама Лариса Гузеева. Об этом стало известно после того, как знаменитость опубликовала в Instagram фотографию, под которой написала комментарий. «Я прошу прощения у тех, кого обидела когда-либо. Я желаю Вам всем счастья и любви», - заявила она.

После возникших вопросов по поводу печального настроения телеведущей она добавила на страничку своей социальной сети снимок из больницы, где лежит её мама. Лариса Гузеева написала, что не хочет отпускать мать и будет до конца бороться за её жизнь. Она призналась в безграничной любви и благодарности к ней, так как понимает, что родительнице пришлось нелегко с непослушной дочерью. Подписчики оставляют слова поддержки и желают маме Ларисы Гузеевой скорейшего выздоровления.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 09:53

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