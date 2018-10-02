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Представлен гибридный кожаный планшет HP Spectre Folio

Представители компании HP продемонстрировали планшет Spectre Folio. Новый гибридный девайс на первый взгляд производит впечатление устройства с кожаным чехлом и клавиатурой, однако этот материал разработчики использовали в отделке гаджета.
Представлен гибридный кожаный планшет HP Spectre Folio

Spectre Folio в сложенном виде походит на ноутбук в кожаной обёртке. Устройство имеет 13,3-дюймовый дисплей, 8 Гб ОЗУ, процессоры Intel Core i5 или i7 Y-серии в восьмом поколении и, кроме того, накопитель ёмкостью от 256 Гб до 2 Тб. Размеры девайса составляют 320 х 234 х 15,2 мм, а его вес равен 1,46 кг. В комплекте с планшетом предусмотрен стилус, распознаваемый угол наклона и несколько уровней нажатия. Благодаря батарее на 54,28 Вт•ч, в автономном режиме новый девайс сможет работать до 18 часов.

Пользователям, желающим приобрести новый планшет, предлагается оформить предзаказ. Стоимость модели с Core i5 составит от $1300, а цена девайса с Core i7 и встроенным LTE стартует от $1500. Начнутся продажи новинки с 29 октября текущего года.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 09:40

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