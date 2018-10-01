Фанаты Витаса заставили его прятаться в канализации
Огромную популярность завоевал российский певец в Китае, как указывает статистика, в «Поднебесной» у него больше концертов, чем у себя на родине. Только такая «народная» любовь обладает и своей обратной стороной.
Находясь здесь на гастролях, у Витаса нет возможности ходить спокойно по улицам, причем иногда это даже опасно.
Как рассказал Сергей Пудовкин, продюсер певца, после очередной атаки обезумевшей толпы фанатов, им не оставалось другого выбора, как спрятаться в канализации, где пришлось пережидать примерно три часа.
Находясь здесь на гастролях, у Витаса нет возможности ходить спокойно по улицам, причем иногда это даже опасно.
Как рассказал Сергей Пудовкин, продюсер певца, после очередной атаки обезумевшей толпы фанатов, им не оставалось другого выбора, как спрятаться в канализации, где пришлось пережидать примерно три часа.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:58