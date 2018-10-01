Фанаты Витаса заставили его прятаться в канализации

Находясь здесь на гастролях, у Витаса нет возможности ходить спокойно по улицам, причем иногда это даже опасно.Как рассказал Сергей Пудовкин, продюсер певца, после очередной атаки обезумевшей толпы фанатов, им не оставалось другого выбора, как спрятаться в канализации, где пришлось пережидать примерно три часа.