Максим Галкин в Instagram показал стройные ноги Пугачёвой в мини-юбке
Максим Галкин в Instagram в очередной раз похвастался красотой своей супруги Аллы Пугачёвой, опубликовав снимок, на котором Примадонна в свойственной ей манере кокетливо позирует перед объективом фотокамеры. Певица подчеркнула стройные ноги, надев мини-юбку и туфли на высоком каблуке.
Instagram-подписчики Максима Галкина оказались скупы на критику и щедры на комплименты. Они расхвалили 69-летнюю Аллу Пугачёву за смелость, позитив и жизненную энергетику. Многие в комментариях назвали певицу примером для подражания и отличной мотивацией для женщин.
В посте к кадру с запечатлённой на нём супругой в мини-юбке Максим Галкин написал, что Алла Пугачёва принарядилась для репетиции. Какой именно, шоумен не уточнил.
Instagram-подписчики Максима Галкина оказались скупы на критику и щедры на комплименты. Они расхвалили 69-летнюю Аллу Пугачёву за смелость, позитив и жизненную энергетику. Многие в комментариях назвали певицу примером для подражания и отличной мотивацией для женщин.
В посте к кадру с запечатлённой на нём супругой в мини-юбке Максим Галкин написал, что Алла Пугачёва принарядилась для репетиции. Какой именно, шоумен не уточнил.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:20