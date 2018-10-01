Максим Галкин в Instagram показал стройные ноги Пугачёвой в мини-юбке

Instagram-подписчики Максима Галкина оказались скупы на критику и щедры на комплименты. Они расхвалили 69-летнюю Аллу Пугачёву за смелость, позитив и жизненную энергетику. Многие в комментариях назвали певицу примером для подражания и отличной мотивацией для женщин.В посте к кадру с запечатлённой на нём супругой в мини-юбке Максим Галкин написал, что Алла Пугачёва принарядилась для репетиции. Какой именно, шоумен не уточнил.