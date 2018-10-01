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Максим Галкин в Instagram показал стройные ноги Пугачёвой в мини-юбке

Максим Галкин в Instagram в очередной раз похвастался красотой своей супруги Аллы Пугачёвой, опубликовав снимок, на котором Примадонна в свойственной ей манере кокетливо позирует перед объективом фотокамеры. Певица подчеркнула стройные ноги, надев мини-юбку и туфли на высоком каблуке.

Максим Галкин в Instagram показал стройные ноги Пугачёвой в мини-юбке


Instagram-подписчики Максима Галкина оказались скупы на критику и щедры на комплименты. Они расхвалили 69-летнюю Аллу Пугачёву за смелость, позитив и жизненную энергетику. Многие в комментариях назвали певицу примером для подражания и отличной мотивацией для женщин.

В посте к кадру с запечатлённой на нём супругой в мини-юбке Максим Галкин написал, что Алла Пугачёва принарядилась для репетиции. Какой именно, шоумен не уточнил.


 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:20

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