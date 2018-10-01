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«Лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в 1958 году
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«Лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в 1958 году

Эксперты сделали заявление, что «лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в 1958 году. По словам исследователей, автор знал наперед о существовании пришельцев.

«Лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в 1958 году


Это «лицо» является отличительной особенностью на поверхности планеты Марс, расположенной в регионе Cidonia. Фотография была сделана впервые 25 июля 1976 года с космического зонда Viking 1.

Этот факт привлек внимание общественности шесть дней спустя. После споров, возникших по вопросу его искусственного происхождения, были сделаны новые снимки региона в большем разрешении. Экспертам необходимо было изучить структуру объекта, так как исследователи все же сомневались в удивительной симметричности предполагаемого марсианского лица. В итоге было сделано заявление, что речь не идет о существовании пришельцев, это всего лишь игра света или природы. Тем не менее, теоретики заговора обвинили космическое агентство в сокрытии улик и редактировании изображения.

«Лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в 1958 году


Другие уфологи настаивали на том, что формирование этого загадочного объекта не вызвано природной деятельностью, с учетом других фото в последующие годы. Они указывали на то, чтобы на самом деле разобраться раз и навсегда в этом вопросе нужно проводить изучение на месте.



В комиксе 1958 года под названием «Лицо на Марсе», сделанном автором Джеком Кирби, группа исследователей нашла искусственное сооружение в виде абсолютно идентичного изображение на небесном теле. Мало того, при уменьшении картинки наблюдаются не менее интересные подробности, в частности, глаза этой конструкции являются полые. В сюжете комикса речь идет о межпланетной войне из-за которой была уничтожена часть атмосферы, а немногие выжившие укрылись в подземном царстве. Это заключение согласуется и с тем, что утверждают некоторые ученые и сейчас о существовании подземной жизни на этой планете. Они считает это логичным, учитывая то, что уровень радиации, обрушившиеся на планету, не дал шанса жить на поверхности инопланетным существам.


 
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Общество / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 17:48

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