«Лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в 1958 году
Эксперты сделали заявление, что «лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в 1958 году. По словам исследователей, автор знал наперед о существовании пришельцев.
Это «лицо» является отличительной особенностью на поверхности планеты Марс, расположенной в регионе Cidonia. Фотография была сделана впервые 25 июля 1976 года с космического зонда Viking 1.
Этот факт привлек внимание общественности шесть дней спустя. После споров, возникших по вопросу его искусственного происхождения, были сделаны новые снимки региона в большем разрешении. Экспертам необходимо было изучить структуру объекта, так как исследователи все же сомневались в удивительной симметричности предполагаемого марсианского лица. В итоге было сделано заявление, что речь не идет о существовании пришельцев, это всего лишь игра света или природы. Тем не менее, теоретики заговора обвинили космическое агентство в сокрытии улик и редактировании изображения.
Другие уфологи настаивали на том, что формирование этого загадочного объекта не вызвано природной деятельностью, с учетом других фото в последующие годы. Они указывали на то, чтобы на самом деле разобраться раз и навсегда в этом вопросе нужно проводить изучение на месте.
В комиксе 1958 года под названием «Лицо на Марсе», сделанном автором Джеком Кирби, группа исследователей нашла искусственное сооружение в виде абсолютно идентичного изображение на небесном теле. Мало того, при уменьшении картинки наблюдаются не менее интересные подробности, в частности, глаза этой конструкции являются полые. В сюжете комикса речь идет о межпланетной войне из-за которой была уничтожена часть атмосферы, а немногие выжившие укрылись в подземном царстве. Это заключение согласуется и с тем, что утверждают некоторые ученые и сейчас о существовании подземной жизни на этой планете. Они считает это логичным, учитывая то, что уровень радиации, обрушившиеся на планету, не дал шанса жить на поверхности инопланетным существам.
Это «лицо» является отличительной особенностью на поверхности планеты Марс, расположенной в регионе Cidonia. Фотография была сделана впервые 25 июля 1976 года с космического зонда Viking 1.
Этот факт привлек внимание общественности шесть дней спустя. После споров, возникших по вопросу его искусственного происхождения, были сделаны новые снимки региона в большем разрешении. Экспертам необходимо было изучить структуру объекта, так как исследователи все же сомневались в удивительной симметричности предполагаемого марсианского лица. В итоге было сделано заявление, что речь не идет о существовании пришельцев, это всего лишь игра света или природы. Тем не менее, теоретики заговора обвинили космическое агентство в сокрытии улик и редактировании изображения.
Другие уфологи настаивали на том, что формирование этого загадочного объекта не вызвано природной деятельностью, с учетом других фото в последующие годы. Они указывали на то, чтобы на самом деле разобраться раз и навсегда в этом вопросе нужно проводить изучение на месте.
В комиксе 1958 года под названием «Лицо на Марсе», сделанном автором Джеком Кирби, группа исследователей нашла искусственное сооружение в виде абсолютно идентичного изображение на небесном теле. Мало того, при уменьшении картинки наблюдаются не менее интересные подробности, в частности, глаза этой конструкции являются полые. В сюжете комикса речь идет о межпланетной войне из-за которой была уничтожена часть атмосферы, а немногие выжившие укрылись в подземном царстве. Это заключение согласуется и с тем, что утверждают некоторые ученые и сейчас о существовании подземной жизни на этой планете. Они считает это логичным, учитывая то, что уровень радиации, обрушившиеся на планету, не дал шанса жить на поверхности инопланетным существам.
Общество / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 17:48