В Сети появились снимки BMW 3-Series перед премьерой на Парижском автосалоне

Новую модель BMW 3-Series производители собирались показать в Париже 2 октября в рамках масштабного мероприятия. Внешность автомобиля была рассекречена за пару дней до премьеры, обнаружив фото версии в онлайн-конфигураторе. Новый седан получит измененные задние фонари, головные фары и бампер другой формы. Дизайнеры не стали применять «изгиб Хоффмайстера». Они выбрали задние угловатые стойки.Транспортное средство BMW 3-Series получит сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса, а также цифровую панель. Производителями были добавлены спортивные сиденья, а также новое удобное рулевое колесо. M340i станет самой топовой вариацией седана. Согласно предположениям под капотом установили трёхлитровый наддувной силовой агрегат, который способен генерировать 365 лошадиных сил.