Компания Xiaomi представила новые механические часы с сапфировым стеклом

Ценник модели умных часов оказался достаточно невысоким, всего 70 долларов. Благодаря этому у гаджета есть шансы представить собой достаточно востребованное устройство. Также отмечается, выпуск умных часов принадлежит компании Shenzhen Micro-intelligence. Качество данного гаджета уже высоко оценено, здесь присутствует сапфировое прочное стекло и предусмотрена защита от влаги.Для покупателя будут предложены два варианта цвета корпуса. К одной из особенностей новинки относится использование в них японского оригинального часового механизма.