Компания Xiaomi представила новые механические часы с сапфировым стеклом
О выпуске нового продукта объявила китайская компания Xiaomi. Здесь упоминаются новые механические часы, названа новинка TwentySeventeen Light Mechanical Wristwatch.
Ценник модели умных часов оказался достаточно невысоким, всего 70 долларов. Благодаря этому у гаджета есть шансы представить собой достаточно востребованное устройство. Также отмечается, выпуск умных часов принадлежит компании Shenzhen Micro-intelligence. Качество данного гаджета уже высоко оценено, здесь присутствует сапфировое прочное стекло и предусмотрена защита от влаги.
Для покупателя будут предложены два варианта цвета корпуса. К одной из особенностей новинки относится использование в них японского оригинального часового механизма.
Ценник модели умных часов оказался достаточно невысоким, всего 70 долларов. Благодаря этому у гаджета есть шансы представить собой достаточно востребованное устройство. Также отмечается, выпуск умных часов принадлежит компании Shenzhen Micro-intelligence. Качество данного гаджета уже высоко оценено, здесь присутствует сапфировое прочное стекло и предусмотрена защита от влаги.
Для покупателя будут предложены два варианта цвета корпуса. К одной из особенностей новинки относится использование в них японского оригинального часового механизма.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:14