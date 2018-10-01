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Компания Xiaomi представила новые механические часы с сапфировым стеклом

О выпуске нового продукта объявила китайская компания Xiaomi. Здесь упоминаются новые механические часы, названа новинка TwentySeventeen Light Mechanical Wristwatch.

Компания Xiaomi представила новые механические часы с сапфировым стеклом


Ценник модели умных часов оказался достаточно невысоким, всего 70 долларов. Благодаря этому у гаджета есть шансы представить собой достаточно востребованное устройство. Также отмечается, выпуск умных часов принадлежит компании Shenzhen Micro-intelligence. Качество данного гаджета уже высоко оценено, здесь присутствует сапфировое прочное стекло и предусмотрена защита от влаги.

Для покупателя будут предложены два варианта цвета корпуса. К одной из особенностей новинки относится использование в них японского оригинального часового механизма.


 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:14

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