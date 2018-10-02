Все 5 объективов LG V40 ThinQ показаны на официальных изображениях
Инсайдер Эван Бласс обнародовал в соцсети Twitter официальные изображения LG V40 ThinQ, демонстрирующие возможности всех 5-ти объективов смартфона. Новинку анонсируют в ближайший четверг.
В Twitter-посте специалист показал изображения, акцент которых сделан на камерах LG V40 ThinQ – тройной основной и сдвоенной для селфи. Исходя из предоставленного материала, справа от центрального широкоугольного модуля первой камеры располагается обычный объектив, слева находится телефото. Разрешения датчиков следующие: 12 / 16 / 8 Мп.
Касательно фронтальной камеры, левый объектив её также широкоугольный. Базовый модуль получит 8 Мп.
В Twitter-посте специалист показал изображения, акцент которых сделан на камерах LG V40 ThinQ – тройной основной и сдвоенной для селфи. Исходя из предоставленного материала, справа от центрального широкоугольного модуля первой камеры располагается обычный объектив, слева находится телефото. Разрешения датчиков следующие: 12 / 16 / 8 Мп.
Касательно фронтальной камеры, левый объектив её также широкоугольный. Базовый модуль получит 8 Мп.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 01:31