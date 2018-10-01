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Пользователи Сети в восторге: Лобода показала пышную грудь в купальнике

На своей странице в Instagram известная певица Лобода показала пышную грудь в купальнике, чем восхитила пользователей Сети. Поклонники отмечают, что певица выглядит потрясающе.

Пользователи Сети в восторге: Лобода показала пышную грудь в купальнике


На представленном фото знаменитость предстала в солнцезащитных очках и нижнем черном белье со спущенной курткой такого же цвета. Лобода подписала снимок не совсем понятным содержанием в данном случае, указывая на то, что время все изменит, но на самом деле все в руках самого человека.

В любом случае фанаты поддержали её фразеологизм, дополнив тем, что жизнь пролетает очень быстро, нужно ценить каждый её миг. И всё же большая часть поклонников любуются на грудь Лободы, при чем немаленького размера. Не обошлось дело и без пожеланий счастья своей любимице.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 13:44

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