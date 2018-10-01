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Безопасные онлайн-знакомства: сервис Мамба ввел фотоверификацию по жестам

Для борьбы с фейковыми профилями и для повышения безопасности пользователей, сайт знакомств Мамба ввел новую функцию — верификацию по фото.

«Улыбнитесь, если вы не робот»


Фотоверификация — это один из этапов регистрации на сайте. Для подтверждения личности пользователю будет предложено сделать простой жест на камеру мобильного телефона или компьютера. После этого снимок отправится на модерацию, но его не увидят другие пользователи.

Во время проверки модератор «вручную» сравнит загруженные пользователем фотографии и селфи с жестом. Если они совпадают, то в профиле пользователя появится специальный значок, говорящий о его «реальности».

Пройти верификацию можно как при регистрации, так и после, при этом нужно понимать это функция не является обязательной и человек может отказаться от подтверждения личности, но подлинность его фотографий всегда будет вызывать сомнение.

Безопасные знакомства на Мамбе
Комфорт и безопасность пользователей — приоритет сервиса знакомств. Директор по маркетингу Петр Бойцов, прокомментировал запуск новой функции следующим образом: «Подтверждение фотографий жестами — это еще один шаг на пути повышения качества общения и удовлетворенности аудитории. Теперь, общаясь с человеком на Мамбе, фотографии которого отмечены значком «подтверждено», вы можете быть на 100% уверены, что это именно он».
Безопасные онлайн-знакомства: сервис Мамба ввел фотоверификацию по жестам

Сервис постоянно развивается, и на Мамбе появляются новые возможности. Например, в начале 2018 года пользователям приложения стали доступны прямые трансляции. Этой опцией сразу воспользовались миллионы людей и популярность «стримов» растет с каждым месяцем.

О сервисе
Мамба® — российский сервис онлайн-знакомств, который работает в более чем 50 странах. На сайте зарегистрировано 40 миллионов человек, и каждый месяц появляется более 1 миллиона новых анкет.

Ежедневно более 3 миллионов мужчин и женщин знакомятся и общаются, договариваются о встречах и влюбляются. В эту самую секунду около 100 000 пользователей онлайн, находятся на Мамбе в поиске своей второй половины, новых друзей или приятной компании.

Сайт https://www.mamba.ru
App Store https://itunes.apple.com/ru/app/мамба-бесплатные-знакомства/id326839545
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mamba.client


 
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Добавил: Роман Сегодня, 11:46

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