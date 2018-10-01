Звезду "Интернов" Илью Глинникова разыскивает полиция за не оплату услуг автозаправки

Сообщается, что ночью первого сентября герой телешоу "Холостяк" и звезда "Интернов" приехал на АЗС. Илья Глинников заправил свою машину марки Infiniti белого цвета, сел за руль и уехал, не заплатив. Сотрудникам автозаправочной станции пришлось обратиться в МВД для разъяснения данной ситуации.Стоит отметить, что после официального расставания артиста с финалисткой "Холостяка" Екатериной Никулиной о личной жизни кинозвезды ничего не известно.