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Звезду "Интернов" Илью Глинникова разыскивает полиция за не оплату услуг автозаправки

Илью Глинникова, сыгравшего в телесериале "Интерны" роль Глеба Романенко, разыскивает полиция. По имеющимся данным актер, заправив свое авто на 200 рублей, уехал с автозаправочной станции ТНК, не расплатившись.

Звезду "Интернов" Илью Глинникова разыскивает полиция за не оплату услуг автозаправки


Сообщается, что ночью первого сентября герой телешоу "Холостяк" и звезда "Интернов" приехал на АЗС. Илья Глинников заправил свою машину марки Infiniti белого цвета, сел за руль и уехал, не заплатив. Сотрудникам автозаправочной станции пришлось обратиться в МВД для разъяснения данной ситуации.

Звезду "Интернов" Илью Глинникова разыскивает полиция за не оплату услуг автозаправки


Стоит отметить, что после официального расставания артиста с финалисткой "Холостяка" Екатериной Никулиной о личной жизни кинозвезды ничего не известно.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:36

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