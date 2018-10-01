Звезду "Интернов" Илью Глинникова разыскивает полиция за не оплату услуг автозаправки
Илью Глинникова, сыгравшего в телесериале "Интерны" роль Глеба Романенко, разыскивает полиция. По имеющимся данным актер, заправив свое авто на 200 рублей, уехал с автозаправочной станции ТНК, не расплатившись.
Сообщается, что ночью первого сентября герой телешоу "Холостяк" и звезда "Интернов" приехал на АЗС. Илья Глинников заправил свою машину марки Infiniti белого цвета, сел за руль и уехал, не заплатив. Сотрудникам автозаправочной станции пришлось обратиться в МВД для разъяснения данной ситуации.
Стоит отметить, что после официального расставания артиста с финалисткой "Холостяка" Екатериной Никулиной о личной жизни кинозвезды ничего не известно.
Сообщается, что ночью первого сентября герой телешоу "Холостяк" и звезда "Интернов" приехал на АЗС. Илья Глинников заправил свою машину марки Infiniti белого цвета, сел за руль и уехал, не заплатив. Сотрудникам автозаправочной станции пришлось обратиться в МВД для разъяснения данной ситуации.
Стоит отметить, что после официального расставания артиста с финалисткой "Холостяка" Екатериной Никулиной о личной жизни кинозвезды ничего не известно.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:36