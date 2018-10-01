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Блогер показал на видео в YouTube, как "одержимая кукла" двигает рукой

На YouTube выложили видео, вызвавшее массу обсуждений среди пользователей популярного сервиса. На заднем плане в одном из роликов многие смогли заметить "одержимую куклу", двигающую рукой.

Блогер показал на видео в YouTube, как "одержимая кукла" двигает рукой


Пользователи очень бурно отреагировали на это видео, сообщив о своём испуге на самопроизвольное движение игрушки. По мнению большинства пользователей, для достижения этого эффекта, люди использовали специальные механизмы или провели процедуру монтажа ролика. Ряд поклонников мистических теорий считают, что кукла действительно может «преследовать» людей. Представленное блогером «spunkflunk» видео оставляет впечатление, что находящаяся на заднем плане на кровати кукла двигается самостоятельно. По словам блогера, он раньше наблюдал за этой игрушкой и понял, что она преследует определённые цели. Пока остаётся непонятным, каким образом происходит движение игрушки.



По словам некоторых пользователей, кукла является одержимой призраком или демоном. Сложно на первый взгляд определить, чем руководствуется «одержимая кукла». Ряд пользователей считают, что поднимая правую руку, кукла приветствует аудиторию.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:24

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