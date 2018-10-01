На поверхности Марса найдены черепа инопланетян и инструменты внеземного происхождения

Уфолог отмечает, инопланетные артефакты указывают на разумную цивилизацию и существование чужой и необычной культуры. Форма одного из объектов напоминает лицо, покрытое белыми волосами. Только при более близком просмотре можно определить, что это не волосы, а еще одно лицо, совмещенное с первым. Скорее всего, так представлен символ единства или связи между двумя народами.Как рассказал исследователь, благодаря находке можно утверждать, что уже давно существует множество видов пришельцев. Теперь надо заставить представителей космического агентства NASA признать факт существования других цивилизаций.