Алла Пугачева с детьми посетила премьеру озвученного Максимом Галкиным мультфильма

По словам юмориста, работа с мультфильмом далась ему непросто. Его персонажи постоянно говорят друг с другом, поэтому приходилось часто менять интонацию. Однако добрый и тонкий юмор, сопровождающий ленту «Пришельцы в доме», позволял от души посмеяться и расслабиться.Фотографии звездного семейства быстро распространились в Интернете. Поклонники Аллы Пугачевой были поражены ее стильным и ярким нарядом. Они отметили, что певица с мужем и счастливыми детьми выглядит прекрасно.