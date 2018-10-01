Алла Пугачева с детьми посетила премьеру озвученного Максимом Галкиным мультфильма
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми стали главными гостями на премьере мультфильма «Пришельцы в доме». Релиз картины, в которой Максим Галкин озвучил сразу трех персонажей, состоялся в Barvikha Concert Hall.
По словам юмориста, работа с мультфильмом далась ему непросто. Его персонажи постоянно говорят друг с другом, поэтому приходилось часто менять интонацию. Однако добрый и тонкий юмор, сопровождающий ленту «Пришельцы в доме», позволял от души посмеяться и расслабиться.
Фотографии звездного семейства быстро распространились в Интернете. Поклонники Аллы Пугачевой были поражены ее стильным и ярким нарядом. Они отметили, что певица с мужем и счастливыми детьми выглядит прекрасно.
По словам юмориста, работа с мультфильмом далась ему непросто. Его персонажи постоянно говорят друг с другом, поэтому приходилось часто менять интонацию. Однако добрый и тонкий юмор, сопровождающий ленту «Пришельцы в доме», позволял от души посмеяться и расслабиться.
Фотографии звездного семейства быстро распространились в Интернете. Поклонники Аллы Пугачевой были поражены ее стильным и ярким нарядом. Они отметили, что певица с мужем и счастливыми детьми выглядит прекрасно.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:56