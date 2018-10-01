В Кировской области В ДТП погибли 2 человека, 6 пострадали

Как сообщается, Lada в момент происшествия стоял на перекрестке. Duf двигался попутно и, по некоторым сведениям, не справился с управлением, в результате чего столкнулся с Lada. От удара автомобиль, получивший удар, был выбит на полосу встречного движения. Renault в это время проезжал по “встречке”, в связи с чем стал невольным участником происшествия, когда Lada влетел в него.Как выяснилось, двое пассажиров автомобиля марки Lada погибли в результате столкновения. Еще шестеро человек, которые были в других автомобилях, ставших участниками ДТП, были травмированы. Текущее состояние пострадавших в аварии остается неизвестным.