Компания Ford представит кроссовер Territory в середине октября

При всем этом автомобиль снабжен совершенно другой формой бамперов, модификацией оптики и радиаторной решетки. Также более современный вид приобрел салон авто.Оборудован кроссовер турбированным двигателем объемом 1,5 литров, его мощность составляет 143 лошадиных сил. Работает мотор в связке с коробкой передач на 6 скоростей.Производитель модифицировал цифровую приборную панель, задние LED фонари, добавил кнопку запуска двигателя, автономную систему парковки и комплекс автоматического торможения.Конкретная цена авто еще не сообщается, только известно, что составит она не менее 90000 юаней.