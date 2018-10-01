АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Египте обнаружены две каменные картины эпохи Птоломея IV
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Компания Ford представит кроссовер Territory в середине октября

Согласно последней информации, уже в середине октября пройдет презентация нового кроссовера Ford Territory. Данная модель представляет копию кроссовера из Китая - JMC Yusheng S330.

Компания Ford представит кроссовер Territory в середине октября


При всем этом автомобиль снабжен совершенно другой формой бамперов, модификацией оптики и радиаторной решетки. Также более современный вид приобрел салон авто.

Оборудован кроссовер турбированным двигателем объемом 1,5 литров, его мощность составляет 143 лошадиных сил. Работает мотор в связке с коробкой передач на 6 скоростей.

Производитель модифицировал цифровую приборную панель, задние LED фонари, добавил кнопку запуска двигателя, автономную систему парковки и комплекс автоматического торможения.

Конкретная цена авто еще не сообщается, только известно, что составит она не менее 90000 юаней.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый флагман Huawei Enjoy 9 Plus получит чипсет
Компания Ford представит кроссовер Territory в
Валдис Пельш решил рассказать об обмане на
В Екатеринбурге мужчина выпал из окна и упал
Ученые изобрели способ "мысленной" связи между
Блогер рассмешил зрителей пародией на Сашу Черно
Гоген Солнцев вслед за своей пожилой супругой
Экс-участница шоу «Холостяк» Яна Верешкович
«Чистилище с непрофессиональными ведущими»:
Ученые рассказали, почему насекомые едят
Эксперты рассказали правила для покупки хорошего
Виктория Романец ни в чём себе не отказывает в
В магазинах появился неанонсированный плеер
Полина Гагарина удивила подписчиков своим нарядом
Эксперты рассказали о вреде замороженных овощей и
Смартфоны Samsung Galaxy P30 будут иметь название
Григорий Лепс приобрел автомобиль за семь млн
Новое поколение BMW X6 появится уже в следующем
Камерофон Oppo K1 появился в бенчмарке Geekbench
Медики: При первых признаках простуды помогут
Обнаженная Селена Уильямс спела песню в поддержду
Эксперты: Mercedes EQC станет одной из самых
В Сети опубликованы живые фото смартфона Meizu M8
Эксперты раскрыли 8 секретов быстрого похудения
Фитнес-модель Алиса Михайленко снялась обнажённой
Пользователи смартфонов Samsung могут бесплатно
Ученые: Фундаментальные «строительные кирпичики»
Ольга Картункова удивила поклонников
Эксперты составили ТОП самых надежных кроссоверов
"Конкурент новых iPhone": Эксперты представили
Просмотреть все новости