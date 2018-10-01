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Гоген Солнцев вслед за своей пожилой супругой тоже лёг на операционный стол

Бывшая звезда скандального проекта "Дом-2" Гоген Солнцев попал на операционный стол в больницу.

Гоген Солнцев вслед за своей пожилой супругой тоже лёг на операционный стол


Однако, со здоровьем у него всё в порядке, он в очередной раз хочет изменить свою внешность. Сам эпатажный молодой человек рассказывает, что решился на пластическую операцию ради возлюбленной.

"Вслед за Катериной я готовлюсь к переменам! Да! Это правда! Скоро сами все увидите", – подписал Гоген публикацию в социальной сети.

К фото в Инстаграме Солнцев приложил снимок, который был сделан прямо на хирургическом столе. Надо отметить, что снимок многих шокировал. Одни ужаснулись происходящему и страшному внешнему виду парня, а другие тому, что мужчина постоянно перекраивает себя.

Гоген Солнцев вслед за своей пожилой супругой тоже лёг на операционный стол


"Гоген ты сумасшедший тебе надо лечиться и закрыть надо тебя в психушку и бабу катю тоже", "Неужели из мальчика делают девочку", "Он хочет чтобы они с Катей выглядели ровесниками", "Эх..что только не делают чтобы в Москве зацепиться", – комментируют публикацию пользователи.


Мы уже писали, что примерно месяц назад на операцию решилась жена Гогена - Екатерина. Сейчас 63-летнюю женщину очень хотят увидеть поклонники. Многим интересно, как же изменилось пожилая супруга шоумена.


 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:30

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