Гоген Солнцев вслед за своей пожилой супругой тоже лёг на операционный стол

"Вслед за Катериной я готовлюсь к переменам! Да! Это правда! Скоро сами все увидите", – подписал Гоген публикацию в социальной сети.

"Гоген ты сумасшедший тебе надо лечиться и закрыть надо тебя в психушку и бабу катю тоже", "Неужели из мальчика делают девочку", "Он хочет чтобы они с Катей выглядели ровесниками", "Эх..что только не делают чтобы в Москве зацепиться", – комментируют публикацию пользователи.

Однако, со здоровьем у него всё в порядке, он в очередной раз хочет изменить свою внешность. Сам эпатажный молодой человек рассказывает, что решился на пластическую операцию ради возлюбленной.К фото в Инстаграме Солнцев приложил снимок, который был сделан прямо на хирургическом столе. Надо отметить, что снимок многих шокировал. Одни ужаснулись происходящему и страшному внешнему виду парня, а другие тому, что мужчина постоянно перекраивает себя.Мы уже писали, что примерно месяц назад на операцию решилась жена Гогена - Екатерина. Сейчас 63-летнюю женщину очень хотят увидеть поклонники. Многим интересно, как же изменилось пожилая супруга шоумена.