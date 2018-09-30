АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Египте обнаружены две каменные картины эпохи Птоломея IV
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Александра Черно страдает от жёсткой депрессии

Не секрет, что участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно является обладательницей тяжелого характера, которому присущи частные перепады настроения и постоянная «грузность». А с приходом осени ей стало еще сложнее, ведь вместе с холодами в ее жизнь пришла настоящая депрессия.

Александра Черно страдает от жёсткой депрессии


На своей странице в социальной сети Instagram девушка решила поделиться своими эмоциями с подписчиками и рассказать им о том, в каком тяжелом состоянии она сейчас находится.

«Какая-то жёсткая депрессия у меня началась… Осенняя хандра. Всё очень сложно. Я начала очень сильно сомневаться в правильности своего выбора по жизни, сомневаться в правильности своей жизни в целом. Мне ничего не хочется, мне ничего не интересно, мне скучно, мне плохо. Мне хочется просто молчать и спать сутками…», - написала возлюбленная Иосифа Оганесяна.


По ее словам, появилось такое ощущение, будто бы она живет не своей жизнью, а также преследуют панические атаки и паранойя. Саше кажется, что все вокруг хотят ее обмануть, а от этого ей становится страшно и некомфортно. Она не знает, как выбраться из этого состояния.

Поддержать Черно решил бывший герой реалити-шоу Алексей Чайчиц. Он попросил девушку не опускать нос, а также пообещал приехать к ней в периметр и обнять, дабы улучшить ее настроение.

Александра Черно страдает от жёсткой депрессии


Что касается пользователей Сети, то они не были такими доброжелателями, как Леша. В комментариях многие стали осуждать участницу и даже насмехаться над ней.

«Мужика смени. Не твоё этот Иосиф. Он подавляет тебя морально. Ты не чувствуешь себя Женщиной слабой. Отсюда и дискомфорт», «Иди покушай», «У тебя первая стадия шизофрении...», «Давай на работу, детка. И вся хандра пройдёт! Харэ пролежни пролеживать… Депрессия у неё», «Ты всегда такой была», «Саша. Попробуй похудеть и депрессия и хандра уйдут моментально», - писали фоловеры.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, какой вид хлеба более полезен
В Египте обнаружены две каменные картины эпохи
Очередные съемки «Битвы экстрасенсов» отметились
«Господи, похож на уголовника!»: Зрители «Дома-2»
Беременная Алена Савкина перестала влезать во все
Принцесса Диана предрекла браку принца Гарри и
Стартовали тестовые заезды Mercedes-AMG A35
Племянница Нины Дорошиной рассказала о последних
Составлен рейтинг лучших планшетов на 2018 год
Александра Черно страдает от жёсткой депрессии
KIA покажет в Париже гибридную версию
Тимати «избавился» от беременной Анастасии
Найдено письмо создателей «Титаника», в котором
По мнению зрителей «Дома-2», Юлия Ефременкова
Николай Должанский потребовал у руководства
«Тот самый момент, когда я предпочту быть не
На острове Уайт хозяин бара и его посетители
Иосиф Оганесян опроверг информацию об уходе Ильи
Ученые рассказали о продлевающих жизнь продуктах
Ученые РАН оценили опасность приближающегося к
В Прикамье 29-летний мужчина забил до смерти
Андрей Черкасов и Венцеслав Венгржановский попали
One-Netbook Technology представила 7-дюймовый
Дмитрий Дмитренко ждет от Алены Савкиной
Молодая жена отказалась рожать Ивану Краско детей
В Калининграде задержали избившего лопатой
Ученые сравнили частоту мыслей людей о еде и сексе
Новый Хотрод создан на базе бензобака истребителя
Экшн от третьего лица Minecraft: Dungeons выйдет
Александр Гобозов подтвердил информацию о том,
Просмотреть все новости