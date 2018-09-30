Александра Черно страдает от жёсткой депрессии

«Какая-то жёсткая депрессия у меня началась… Осенняя хандра. Всё очень сложно. Я начала очень сильно сомневаться в правильности своего выбора по жизни, сомневаться в правильности своей жизни в целом. Мне ничего не хочется, мне ничего не интересно, мне скучно, мне плохо. Мне хочется просто молчать и спать сутками…», - написала возлюбленная Иосифа Оганесяна.

«Мужика смени. Не твоё этот Иосиф. Он подавляет тебя морально. Ты не чувствуешь себя Женщиной слабой. Отсюда и дискомфорт», «Иди покушай», «У тебя первая стадия шизофрении...», «Давай на работу, детка. И вся хандра пройдёт! Харэ пролежни пролеживать… Депрессия у неё», «Ты всегда такой была», «Саша. Попробуй похудеть и депрессия и хандра уйдут моментально», - писали фоловеры.

На своей странице в социальной сети Instagram девушка решила поделиться своими эмоциями с подписчиками и рассказать им о том, в каком тяжелом состоянии она сейчас находится.По ее словам, появилось такое ощущение, будто бы она живет не своей жизнью, а также преследуют панические атаки и паранойя. Саше кажется, что все вокруг хотят ее обмануть, а от этого ей становится страшно и некомфортно. Она не знает, как выбраться из этого состояния.Поддержать Черно решил бывший герой реалити-шоу Алексей Чайчиц. Он попросил девушку не опускать нос, а также пообещал приехать к ней в периметр и обнять, дабы улучшить ее настроение.Что касается пользователей Сети, то они не были такими доброжелателями, как Леша. В комментариях многие стали осуждать участницу и даже насмехаться над ней.