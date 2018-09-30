Александра Черно страдает от жёсткой депрессии
Не секрет, что участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно является обладательницей тяжелого характера, которому присущи частные перепады настроения и постоянная «грузность». А с приходом осени ей стало еще сложнее, ведь вместе с холодами в ее жизнь пришла настоящая депрессия.
На своей странице в социальной сети Instagram девушка решила поделиться своими эмоциями с подписчиками и рассказать им о том, в каком тяжелом состоянии она сейчас находится.
По ее словам, появилось такое ощущение, будто бы она живет не своей жизнью, а также преследуют панические атаки и паранойя. Саше кажется, что все вокруг хотят ее обмануть, а от этого ей становится страшно и некомфортно. Она не знает, как выбраться из этого состояния.
Поддержать Черно решил бывший герой реалити-шоу Алексей Чайчиц. Он попросил девушку не опускать нос, а также пообещал приехать к ней в периметр и обнять, дабы улучшить ее настроение.
Что касается пользователей Сети, то они не были такими доброжелателями, как Леша. В комментариях многие стали осуждать участницу и даже насмехаться над ней.
На своей странице в социальной сети Instagram девушка решила поделиться своими эмоциями с подписчиками и рассказать им о том, в каком тяжелом состоянии она сейчас находится.
«Какая-то жёсткая депрессия у меня началась… Осенняя хандра. Всё очень сложно. Я начала очень сильно сомневаться в правильности своего выбора по жизни, сомневаться в правильности своей жизни в целом. Мне ничего не хочется, мне ничего не интересно, мне скучно, мне плохо. Мне хочется просто молчать и спать сутками…», - написала возлюбленная Иосифа Оганесяна.
По ее словам, появилось такое ощущение, будто бы она живет не своей жизнью, а также преследуют панические атаки и паранойя. Саше кажется, что все вокруг хотят ее обмануть, а от этого ей становится страшно и некомфортно. Она не знает, как выбраться из этого состояния.
Поддержать Черно решил бывший герой реалити-шоу Алексей Чайчиц. Он попросил девушку не опускать нос, а также пообещал приехать к ней в периметр и обнять, дабы улучшить ее настроение.
Что касается пользователей Сети, то они не были такими доброжелателями, как Леша. В комментариях многие стали осуждать участницу и даже насмехаться над ней.
«Мужика смени. Не твоё этот Иосиф. Он подавляет тебя морально. Ты не чувствуешь себя Женщиной слабой. Отсюда и дискомфорт», «Иди покушай», «У тебя первая стадия шизофрении...», «Давай на работу, детка. И вся хандра пройдёт! Харэ пролежни пролеживать… Депрессия у неё», «Ты всегда такой была», «Саша. Попробуй похудеть и депрессия и хандра уйдут моментально», - писали фоловеры.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:23