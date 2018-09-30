В Прикамье 29-летний мужчина забил до смерти отчима

Уголовное производство по данному факту было заведено еще весной текущего года, и только сейчас приговор был вынесен в стенах Чернышевского суда, подозреваемый приговорен к семи годам. По данным следствия, 29-летний мужчина вместе с бывшим отчимом решили устроить застолье с распитием алкоголя. Будучи в алкогольном опьянении, молодой человек вспомнил, что отчим бил его мать, а потом и вовсе ушел к другой женщине. От обиды преступник стал избивать 48-летнего мужчину, и когда тот упал на землю, нанес ему многочисленные удары ногами. От полученных травм бывший отчим молодого человека скончался на месте.По итогам сотрудниками следственного комитета было выяснено, что обиженный молодой человек нанес 130 ударов ногами с помощью тяжелых ботинок. После содеянного злоумышленник добровольно сдался в полицию.