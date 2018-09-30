Новый Хотрод создан на базе бензобака истребителя

Новая версия хотрода, хоть и напоминает старую, разительно отличается в плане “начинки”. Винтажный мотор марки Ford, специализированные поршни, которые подходят под описание “антиквариат”. Кроме того, под капотом имеются поршни от компании Ross и коленвал от Scat. Вышеописанные части присоединяются к трехсупенчатой коробке передач, которая ранее использовалась в другом автомобиле марки Ford 1939-го года выпуска.Рама новинки создавалась с нуля, с расчетом мощности автомобиля, габаритов внутренних компонентов, а также аэродинамических свойств. Реплика демонстрирует высокий уровень схожести с предком. Эксперты оценивают ее стоимость в 2 300 000 рублей .