Новый Хотрод создан на базе бензобака истребителя
Новый хотрод, созданный на основе аналога из 50-х годов, спроектирован из деталей бензобака истребителя. Автомобиль, обладающий небывалыми, относительно своего времени аэродинамическими характеристиками, обрел новую жизнь.
Новая версия хотрода, хоть и напоминает старую, разительно отличается в плане “начинки”. Винтажный мотор марки Ford, специализированные поршни, которые подходят под описание “антиквариат”. Кроме того, под капотом имеются поршни от компании Ross и коленвал от Scat. Вышеописанные части присоединяются к трехсупенчатой коробке передач, которая ранее использовалась в другом автомобиле марки Ford 1939-го года выпуска.
Рама новинки создавалась с нуля, с расчетом мощности автомобиля, габаритов внутренних компонентов, а также аэродинамических свойств. Реплика демонстрирует высокий уровень схожести с предком. Эксперты оценивают ее стоимость в 2 300 000 рублей .
Новая версия хотрода, хоть и напоминает старую, разительно отличается в плане “начинки”. Винтажный мотор марки Ford, специализированные поршни, которые подходят под описание “антиквариат”. Кроме того, под капотом имеются поршни от компании Ross и коленвал от Scat. Вышеописанные части присоединяются к трехсупенчатой коробке передач, которая ранее использовалась в другом автомобиле марки Ford 1939-го года выпуска.
Рама новинки создавалась с нуля, с расчетом мощности автомобиля, габаритов внутренних компонентов, а также аэродинамических свойств. Реплика демонстрирует высокий уровень схожести с предком. Эксперты оценивают ее стоимость в 2 300 000 рублей .
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:46