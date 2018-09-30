АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рай или болезнь: Эксперты рассказали, к чему приведет увлечение виртуальной реальностью
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Алексей Безус готов на полиграфе рассказать об отношениях с Татой Блюменкранц

Некоторое время назад на телепроект «Дом-2» вернулись Тата и Валерий Блюменкранц, дабы спасти свою семью, ведь за периметром их отношения настолько испортились, что они собирались разводиться.

Алексей Безус готов на полиграфе рассказать об отношениях с Татой Блюменкранц


Несколько недель супруги вместе прожили в периметре, а после молодая мамочка вместе со своей дочерью ушла за ворота, так как глава их семейства не сделал ничего для того, чтобы наладить общение, а наоборот закрутил роман с Марианой Петря.

Многие зрители реалити-шоу были шокированы поведением мужчины и буквально засыпали его негативными комментариями в социальных сетях, призывая не позориться, а покинуть телестройку, дабы предпринять еще одну попытку примирения с женой. Но тот их не послушал.

Более того, Валера устал слушать критику только в свой адрес, ведь по его словам, Тата тоже далеко не святая, поскольку еще на проекте она уединялась с Алексеем Безусом в отеле без камер и ублажала его прямо в присутствии маленькой дочери.

Алексей Безус готов на полиграфе рассказать об отношениях с Татой Блюменкранц


Девушка на такое заявление бывшего возлюбленного отреагировала сразу, возмутившись, что Блюменкранц может говорить такие гадости о матери своего ребенка. Впрочем, ее совсем не удивляет то, что муж поступает не как настоящий мужчина.

Не стал молчать и Леша, который на данный момент прилетел на Поляну, после длительного нахождения на Острове любви, и решил дать еще один шанс Милене Безбородовой.

Алексей Безус готов на полиграфе рассказать об отношениях с Татой Блюменкранц


«Честно, не знаю, с чего Валера это взял. Скорее всего, он сказал это от обиды и ненависти. На самом деле этого в отеле не было. Что было в отеле — мы просто с Татой целовались. Это факт. Но ничего большего не было! Эта клевета очень сильно напрягает, что Тату пытаются выставить гулящей матерью, а из-за этого страдает Бетти. Я не могу сейчас думать ни о чем другом, мне не плевать на эти качели», - прокомментировал слова Блюменкранца он.


Также молодой человек подтвердил, что до сих пор поддерживает связь с Татой и старается ее поддерживать, так как в этот непростой период она осталась совсем одна, да еще и с маленьким ребенком на руках. Более того, чтобы раз и навсегда прекратить грязные разговоры, Безус готов сесть на полиграф и подтвердить свои слова.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lego создала конструкторы для взрослых
Учёные: Летучие мыши являются переносчиками
«А кто, если не моя жена?»: Дмитрий Дмитренко
Бывший муж Людмилы Гурченко пианист Константин
Фанаты призывают Викторию Романец задуматься над
Эксперты опубликовали ТОП самых брутальных
Алексей Безус готов на полиграфе рассказать об
Ученые определили влияние табачного дыма на
Эксперты: Фронтальная камера iPhone XS
Сергей Шнуров рассказал об отношениях с детьми
Екатерина Колисниченко кардинально сменила свой
Зрители «Дома-2» считают, Ольга Орлова специально
Иван Барзиков сравнил Дмитрия Дмитренко с Ольгой
Валерия Фрост познакомилась с влиятельными
Рай или болезнь: Эксперты рассказали, к чему
LG готовит к выпуску "умные" часы LG Watch W7 на
В Нью-Йорке на неделе моды представили прототип
Астрофизики предложили новую модель поиска
В Екатеринбурге «ВАЗ» сбил насмерть пьяную девушку
Разозленный слухами о молодой любовнице Евгений
Степан Меньщиков вернется на телепроект «Дом-2»
Смартфон Xiaomi Redmi 5 рухнул в цене в России до
Порошенко рассказал о нежелании России начать
Ученые: Каждый пятый ребенок использует соцсети
Эксперты назвали ТОП-6 самых необходимых
Лера Кудрявцева рассказала о некоторых
«Свадьбе быть!»: Иосиф Оганесян познакомился с
Владельцы новых iPhone массово жалуются на
Медики: Злоупотребление алкоголем может вызвать
Ателье Lebanon Ford Performance увеличило
Просмотреть все новости