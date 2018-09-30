Алексей Безус готов на полиграфе рассказать об отношениях с Татой Блюменкранц

«Честно, не знаю, с чего Валера это взял. Скорее всего, он сказал это от обиды и ненависти. На самом деле этого в отеле не было. Что было в отеле — мы просто с Татой целовались. Это факт. Но ничего большего не было! Эта клевета очень сильно напрягает, что Тату пытаются выставить гулящей матерью, а из-за этого страдает Бетти. Я не могу сейчас думать ни о чем другом, мне не плевать на эти качели», - прокомментировал слова Блюменкранца он.

Несколько недель супруги вместе прожили в периметре, а после молодая мамочка вместе со своей дочерью ушла за ворота, так как глава их семейства не сделал ничего для того, чтобы наладить общение, а наоборот закрутил роман с Марианой Петря.Многие зрители реалити-шоу были шокированы поведением мужчины и буквально засыпали его негативными комментариями в социальных сетях, призывая не позориться, а покинуть телестройку, дабы предпринять еще одну попытку примирения с женой. Но тот их не послушал.Более того, Валера устал слушать критику только в свой адрес, ведь по его словам, Тата тоже далеко не святая, поскольку еще на проекте она уединялась с Алексеем Безусом в отеле без камер и ублажала его прямо в присутствии маленькой дочери.Девушка на такое заявление бывшего возлюбленного отреагировала сразу, возмутившись, что Блюменкранц может говорить такие гадости о матери своего ребенка. Впрочем, ее совсем не удивляет то, что муж поступает не как настоящий мужчина.Не стал молчать и Леша, который на данный момент прилетел на Поляну, после длительного нахождения на Острове любви, и решил дать еще один шанс Милене Безбородовой.Также молодой человек подтвердил, что до сих пор поддерживает связь с Татой и старается ее поддерживать, так как в этот непростой период она осталась совсем одна, да еще и с маленьким ребенком на руках. Более того, чтобы раз и навсегда прекратить грязные разговоры, Безус готов сесть на полиграф и подтвердить свои слова.