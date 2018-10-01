Смартфоны Samsung Galaxy P30 будут иметь название Samsung Galaxy A6s

Новые смартфоны под этими названиями будут продавать в азиатских государствах. Главной целью компании выступит китайский рынок. Эти смартфоны могут производиться контрактным сборщиком Wintech. Он также выпускает устройства Xiaomi.Анонс новых версий ожидается уже 11 октября текущего года. Для остальных мировых государств компания может назвать смартфоны по-другому.