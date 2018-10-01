Смартфоны Samsung Galaxy P30 будут иметь название Samsung Galaxy A6s
Смартфоны Samsung Galaxy P30, а также P30+, должны появиться в линейке версии Galaxy A. Теперь китайские источники заявили, что новый смартфон официально будет именоваться Samsung Galaxy A6s. Старшую версию назовут Samsung Galaxy A6s+.
Новые смартфоны под этими названиями будут продавать в азиатских государствах. Главной целью компании выступит китайский рынок. Эти смартфоны могут производиться контрактным сборщиком Wintech. Он также выпускает устройства Xiaomi.
Анонс новых версий ожидается уже 11 октября текущего года. Для остальных мировых государств компания может назвать смартфоны по-другому.
Новые смартфоны под этими названиями будут продавать в азиатских государствах. Главной целью компании выступит китайский рынок. Эти смартфоны могут производиться контрактным сборщиком Wintech. Он также выпускает устройства Xiaomi.
Анонс новых версий ожидается уже 11 октября текущего года. Для остальных мировых государств компания может назвать смартфоны по-другому.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:21