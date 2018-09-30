Эксперты опубликовали ТОП самых брутальных внедорожников

Специалисты выполнили дизайн транспортного средства в строгом стиле, где преобладают строгие линии. Модель оснащается множеством электронных помощников. Транспортное средство расценивается от 3,099 млн руб. На второй позиции находится версия BMW X5 M. Автомобиль оснащается двойной радиаторной решеткой, а также фарами в X-стиле. Такое транспортное средство можно приобрести от 4,59 млн руб. Третье место досталось восьмиместному авто Chevrolet Tahoe. В данном автомобиле сочетаются брутальная внешность, а также мощная силовая установка. Стоимость модели составляет от 4,37 млн руб.На четвёртой позиции разместилась Audi Q7, которая стоит 4,61 млн руб. Пятое место досталось версии УАЗ Patriot. В топовом исполнении автомобиль реализуют за 1,04 млн руб.