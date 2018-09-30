Валерия Фрост познакомилась с влиятельными родителями своего нового избранника

«Саша увидел меня в одном из московских заведений, где также присутствовала наша общая знакомая. На следующий день эта девушка мне написала: сказала, что ее друг просит мой номер телефона. Сначала мы общались на дружеской волне, потом кавалер предложил поужинать вместе», - вспомнила Лера.

«Так приятно, что в моей жизни появился человек, который дарит заботу и радость. Я тоже испытываю к нему самые теплые чувства», - подытожила Лера.

На личном фронте у экс-участницы телестройки тоже все отлично, ведь недавно она обрела новую любовь – сына знаменитого московского миллионера, Александра Шарыго.По словам девушки, познакомились они с молодым человеком случайно и начали общаться благодаря общей знакомой.Она призналась, что Саша очень красива за ней ухаживал, окружал заботой и вниманием, а в какой-то момент и вовсе заявил, что настроен серьезно и хочет, чтоб они стали парой. Так и начались их отношения.Фрост также рассказала, что уже через несколько дней, как они стали официально встречаться, Шарыго познакомил ее со своими родителями. Встреча была очень теплой и проходила в загородном доме.Бывшая звезда реалити-шоу подчеркнула, что ее избраннику также, как и ей, 24 года. Он учился в Лондоне, а после долгое время жил в Монако. Сейчас Александр вернулся в Москву, дабы помогать отцу вести бизнес и создать семью.