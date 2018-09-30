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Валерия Фрост познакомилась с влиятельными родителями своего нового избранника

Жизнь Валерии Фрост после ухода за ворота телепроекта «Дом-2» и расставания с Захаром Саленко наладилась. Она принимает участие в модных фотосессиях, часто путешествует, а также регулярно становится гостьей различных ток-шоу и светских мероприятий.

Валерия Фрост познакомилась с влиятельными родителями своего нового избранника


На личном фронте у экс-участницы телестройки тоже все отлично, ведь недавно она обрела новую любовь – сына знаменитого московского миллионера, Александра Шарыго.

По словам девушки, познакомились они с молодым человеком случайно и начали общаться благодаря общей знакомой.

«Саша увидел меня в одном из московских заведений, где также присутствовала наша общая знакомая. На следующий день эта девушка мне написала: сказала, что ее друг просит мой номер телефона. Сначала мы общались на дружеской волне, потом кавалер предложил поужинать вместе», - вспомнила Лера.

Она призналась, что Саша очень красива за ней ухаживал, окружал заботой и вниманием, а в какой-то момент и вовсе заявил, что настроен серьезно и хочет, чтоб они стали парой. Так и начались их отношения.

Валерия Фрост познакомилась с влиятельными родителями своего нового избранника


Фрост также рассказала, что уже через несколько дней, как они стали официально встречаться, Шарыго познакомил ее со своими родителями. Встреча была очень теплой и проходила в загородном доме.

Бывшая звезда реалити-шоу подчеркнула, что ее избраннику также, как и ей, 24 года. Он учился в Лондоне, а после долгое время жил в Монако. Сейчас Александр вернулся в Москву, дабы помогать отцу вести бизнес и создать семью.

«Так приятно, что в моей жизни появился человек, который дарит заботу и радость. Я тоже испытываю к нему самые теплые чувства», - подытожила Лера.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:45

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