«Мы превратились для нее в обслуживающий персонал»: Александр Левшин рассказал о работе с Пугачевой

Левшин начал работать с Примадонной в 1980-х годах и их сотрудничество проходило до 2010 года. Все это время музыкант называет иллюзией. Он ушел из дома еще подростком и сразу попал в команду Пугачевой, которая создала для парня ощущение семьи, но это все было лишь его вымыслом. В тот период Левшин был молод, романтичен, восторжен и даже позволил себе фразу: ««Я буду рядом, пока я нужен»». Поступок он сравнивает с рыцарским. Однако как только к Алле Борисовне пришла первая слава и первые деньги, она стала отделяться от тех людей, с которыми начинала восхождение на звездный Олимп.Александр Левшин рассказывает, что за время работы с Пугачевой получил образование и отучился на режиссерском факультете ГИТИСа. Тогда же ему вручили звание заслуженного артиста.Он отмечает, что Пугачевой не нравилось, что за ее спиной стоит заслуженный артист. В 2010 году Примадонна объявила о завершении концертной деятельности и выставила за дверь свою команду. Через несколько дней он пришел к певице и предложил ей продолжать сотрудничество, сделать новую программу, петь романсы. Она ответила уклончиво: «Мы еще зажжем с тобой, Саша».