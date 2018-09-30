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«Мы превратились для нее в обслуживающий персонал»: Александр Левшин рассказал о работе с Пугачевой

Музыкант коллектива «Рецитал» Александр Левшин рассказал о работе с Аллой Пугачевой. По его словам, артисты превратились для нее в обслуживающий персонал.

«Мы превратились для нее в обслуживающий персонал»: Александр Левшин рассказал о работе с Пугачевой


Левшин начал работать с Примадонной в 1980-х годах и их сотрудничество проходило до 2010 года. Все это время музыкант называет иллюзией. Он ушел из дома еще подростком и сразу попал в команду Пугачевой, которая создала для парня ощущение семьи, но это все было лишь его вымыслом. В тот период Левшин был молод, романтичен, восторжен и даже позволил себе фразу: ««Я буду рядом, пока я нужен»». Поступок он сравнивает с рыцарским. Однако как только к Алле Борисовне пришла первая слава и первые деньги, она стала отделяться от тех людей, с которыми начинала восхождение на звездный Олимп.

Александр Левшин рассказывает, что за время работы с Пугачевой получил образование и отучился на режиссерском факультете ГИТИСа. Тогда же ему вручили звание заслуженного артиста.

Он отмечает, что Пугачевой не нравилось, что за ее спиной стоит заслуженный артист. В 2010 году Примадонна объявила о завершении концертной деятельности и выставила за дверь свою команду. Через несколько дней он пришел к певице и предложил ей продолжать сотрудничество, сделать новую программу, петь романсы. Она ответила уклончиво: «Мы еще зажжем с тобой, Саша».


 
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ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:07

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