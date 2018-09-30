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Эксперты составили ТОП самых надежных кроссоверов

В ходе опроса 80 тысяч британских владельцев авто сегмента SUV, специалисты составили ТОП самых надежных кроссоверов. В данном рейтинге первое место заняла японская версия Toyota RAV.

Эксперты составили ТОП самых надежных кроссоверов


У японской версии за все время пользования не обнаружено каких-либо серьезных неисправностей. Следующей идет премиальная версия японского кроссовера Lexus RX. У него не заметили сбоев, помимо нескольких проблем в электронных системах. Первую тройку замыкает версия Skoda Yeti, производство которой уже завершили. В таком транспортном средстве диагностируются также неполадки с современными электронными ассистентами.

Пятёрка ОП включает версии Honda CR-V, а также MINI Countryman. Первое авто обладает надёжной коробкой передач. Второй автомобиль отличается невысоким качеством используемых материалов отделки, а также дорогим обслуживанием. Десятка ТОП включает версии Audi Q5 и Hyundai ix35. В рейтинг также вошли модели Renault Captur, Ford Kuga, KIA Sportage.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:01

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