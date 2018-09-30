Эксперты составили ТОП самых надежных кроссоверов

У японской версии за все время пользования не обнаружено каких-либо серьезных неисправностей. Следующей идет премиальная версия японского кроссовера Lexus RX. У него не заметили сбоев, помимо нескольких проблем в электронных системах. Первую тройку замыкает версия Skoda Yeti, производство которой уже завершили. В таком транспортном средстве диагностируются также неполадки с современными электронными ассистентами.Пятёрка ОП включает версии Honda CR-V, а также MINI Countryman. Первое авто обладает надёжной коробкой передач. Второй автомобиль отличается невысоким качеством используемых материалов отделки, а также дорогим обслуживанием. Десятка ТОП включает версии Audi Q5 и Hyundai ix35. В рейтинг также вошли модели Renault Captur, Ford Kuga, KIA Sportage.