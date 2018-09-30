Порошенко рассказал о нежелании России начать миротворческую миссию на Донбассе
Согласно заявлений, прозвучавших от президента Украины Петра Порошенка, началу миротворческой миссии на Данбассе мешает Россия. Такие сообщения высказаны на выступлении, которое прошло в Харькове, в ходе проведения мероприятий, посвященных 25-летию Национальной академии правовых наук.
Как рассказал Порошекно, возможному прогрессу в решении вопроса Донбасса мешает проблема «московского тупика», мирное решение находится в руках Москвы, а не Киева, Вашингтона, Брюсселя или Берлина.
По мнению президента Украины, уже можно определить, какая сторона настроена на мир и кто настаивает на продолжении войны.
Как рассказал Порошекно, возможному прогрессу в решении вопроса Донбасса мешает проблема «московского тупика», мирное решение находится в руках Москвы, а не Киева, Вашингтона, Брюсселя или Берлина.
По мнению президента Украины, уже можно определить, какая сторона настроена на мир и кто настаивает на продолжении войны.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:26