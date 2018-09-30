Порошенко рассказал о нежелании России начать миротворческую миссию на Донбассе

Как рассказал Порошекно, возможному прогрессу в решении вопроса Донбасса мешает проблема «московского тупика», мирное решение находится в руках Москвы, а не Киева, Вашингтона, Брюсселя или Берлина.По мнению президента Украины, уже можно определить, какая сторона настроена на мир и кто настаивает на продолжении войны.