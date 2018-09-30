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Екатерина Колисниченко кардинально сменила свой имидж

Ни для кого не секрет, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко очень любит экспериментировать со своей внешностью. Так, к примеру, девушка уже сделала несколько пластических операций, дабы стать привлекательнее, однако зачастую она просто меняет имидж.

Екатерина Колисниченко кардинально сменила свой имидж


Пару месяцев назад Катя остригла свои длинные волосы под каре и долго ходила с этой прической. Но на днях ей видимо захотелось кардинальных перемен, а потому она не только перекрасилась из блондинки в брюнетку, но и сделала стрижку «под мальчика».

«Ловите мой новый причесон и цвет волос. Блондинки! Как вам моя решительность...?)) я больше 2-х лет игралась с блондом и решила вернуться в семью контраста. Как вам моя смена имиджа?», - написала Колисниченко в своем микроблоге, опубликовав фотографию, на которой она позирует в новом образе.

Как ни странно, публика очень хорошо приняла такие кардинальные перемены во внешнем виде экс-звезды телестройки, отметив, что с короткой стрижкой ее лицо стало выглядеть значительно симпатичнее.

Екатерина Колисниченко кардинально сменила свой имидж


«Супер, лучший твой образ. Блонд не твоё», «Очень круто, мне нравится», «Хоть стала выглядеть как норм человек, а не как #простигосподи», «Вообще огонь! Очень стильно!», «Так гораздо лучше», «На этой фотке молодая Хэлли Берри! Очень похожа!», «Мне кажется, ты более чувственная с этой прической и цветом волос», «То, что надо было сделать давно», - высказались подписчики в комментариях.


Екатерина Колисниченко кардинально сменила свой имидж


Впрочем, с короткой стрижкой девушка проходила не долго, ведь уже на следующий день она снова отправилась к стилисту и теперь стала длинноволосой шатенкой, что тоже очень понравилось фанатам.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:53

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