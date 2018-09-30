Екатерина Колисниченко кардинально сменила свой имидж

«Ловите мой новый причесон и цвет волос. Блондинки! Как вам моя решительность...?)) я больше 2-х лет игралась с блондом и решила вернуться в семью контраста. Как вам моя смена имиджа?», - написала Колисниченко в своем микроблоге, опубликовав фотографию, на которой она позирует в новом образе.

«Супер, лучший твой образ. Блонд не твоё», «Очень круто, мне нравится», «Хоть стала выглядеть как норм человек, а не как #простигосподи», «Вообще огонь! Очень стильно!», «Так гораздо лучше», «На этой фотке молодая Хэлли Берри! Очень похожа!», «Мне кажется, ты более чувственная с этой прической и цветом волос», «То, что надо было сделать давно», - высказались подписчики в комментариях.

Пару месяцев назад Катя остригла свои длинные волосы под каре и долго ходила с этой прической. Но на днях ей видимо захотелось кардинальных перемен, а потому она не только перекрасилась из блондинки в брюнетку, но и сделала стрижку «под мальчика».Как ни странно, публика очень хорошо приняла такие кардинальные перемены во внешнем виде экс-звезды телестройки, отметив, что с короткой стрижкой ее лицо стало выглядеть значительно симпатичнее.Впрочем, с короткой стрижкой девушка проходила не долго, ведь уже на следующий день она снова отправилась к стилисту и теперь стала длинноволосой шатенкой, что тоже очень понравилось фанатам.