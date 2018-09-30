Принцесса Диана предрекла браку принца Гарри и Меган Маркл нестабильность

Западные таблоиды передают, что ясновидящие Терри, а также Линда Джеймисон связались с покойной принцессой Дианой. Они отметили, что Леди Ди рада, что ее сын Гарри нашел спутницу жизни, которая разделяет его страсть. При этом она предупреждает, что жизнь герцога, а также герцогини Сассекских в ближайшее время будет проходить под очень пристальным вниманием общественности.Близнецы-экстрасенсы Джеймисон заявили, что мама принца Гарри предупреждает о нестабильности брака её сына с супругой. Отношения молодой пары могут стать натянутыми вследствие позиции родственников экс-актрисы. По словам ясновидящих, в своем послании Леди Ди якобы посоветовала молодым супругам не позволять людям украсть их души, а также погасить внутренний их огонь.Многие британские жители доверяют предсказаниям сестры и брата Джеймисон. Экстрасенсы в 2001 году предсказали трагедию, произошедшую с башнями-близнецами ВТЦ.