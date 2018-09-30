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Принцесса Диана предрекла браку принца Гарри и Меган Маркл нестабильность

Покойная принцесса Диана предрекла браку принца Гарри, а также Меган Маркл «нестабильность». Данное предупреждение родственницы с «того света» озвучили королевским особам британские близнецы-экстрасенсы Джеймисон.

Принцесса Диана предрекла браку принца Гарри и Меган Маркл нестабильность


Западные таблоиды передают, что ясновидящие Терри, а также Линда Джеймисон связались с покойной принцессой Дианой. Они отметили, что Леди Ди рада, что ее сын Гарри нашел спутницу жизни, которая разделяет его страсть. При этом она предупреждает, что жизнь герцога, а также герцогини Сассекских в ближайшее время будет проходить под очень пристальным вниманием общественности.

Близнецы-экстрасенсы Джеймисон заявили, что мама принца Гарри предупреждает о нестабильности брака её сына с супругой. Отношения молодой пары могут стать натянутыми вследствие позиции родственников экс-актрисы. По словам ясновидящих, в своем послании Леди Ди якобы посоветовала молодым супругам не позволять людям украсть их души, а также погасить внутренний их огонь.

Многие британские жители доверяют предсказаниям сестры и брата Джеймисон. Экстрасенсы в 2001 году предсказали трагедию, произошедшую с башнями-близнецами ВТЦ.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:01

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