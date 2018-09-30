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Сергей Шнуров рассказал об отношениях с детьми

Сергей Шнуров рассказал об отношениях с собственными детьми, а также о том, что хоть они и не часто общаются, он удовлетворен количеством времени, которое проводится совместно. В связи с тем, что певец холост, некоторые звезды признались, что с радостью вышли бы за него.

Сергей Шнуров рассказал об отношениях с детьми


Шнуров является звездой чрезвычайно высокого уровня, его концерты наполняют стадионы, а образ ассоциируется с олицетворением интеллигентности. Детям певца, Серафиме и Аполлону, 25 и 18 лет соответственно. В недавнем интервью Шнуров рассказал, что общение с дочерью прекратилось в определенный период времени из-за того, что та была еще ребенком, однако теперь они лучшие друзья. Сын звезды, Аполлон, недавно открыл собственную выставку по изобразительному искусству. Сергей Шнуров утверждает, что общения с детьми ему хватает, Аполлон вырос на его деньги, они гуляют, разговаривают и общаться еще больше им не нужно.

Певец приглашал Глюкозу исполнить песню “Экспонат”, однако та отказалась, отметив после, что ее решение было необдуманным и согласиться стоило. Также певица заявила, что будь она не замужней, непременно предложила бы брак Сергею Шнурову. Он, по ее словам, является мужчиной, которого чувствуют девушки. Рита Митрофанова недавно рассказала о том, что много лет назад певец ночевал у нее в квартире и, знай она кем он станет, ночевали бы они при других обстоятельствах.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:00

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